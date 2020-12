NATALE, VERI’: “IN ABRUZZO DATI DA ZONA GIALLA”, MARSILIO: “GOVERNO DECIDA SUBITO SU NUOVE MISURE”

L’AQUILA – “La nostra regione ha tutti gli indicatori compatibili con la zona gialla, vuol dire che le nostre reti funzionano anche grazie all’ordinanza che ha anticipato la zona rossa.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, nel corso della conferenza stampa sulla rete ospedaliera Covid.

“Oggi insieme al piano vaccino dal governo abbiamo ottenuto l’apertura alle regioni per valutare ulteriori misure restrittive – ha aggiunto il presidente Marco Marsilio – Queste decisioni, abbiamo ribadito, devono essere prese il prima possibile, per consentire alle persone di fare progetti. Se si pensa ad una zona rossa per tutta l’Italia bisogna decidere subito. Attendiamo per domani risposte dal Governo. Sarebbe schizofrenico assistere alla lotteria dei colori venerdì per poi cambiare di nuovo idea”.

