NATALE, VERSO DEROGA SPOSTAMENTI PER COMUNI SOTTO 5MILA ABITANTI

ROMA – Si valuta una deroga che dia, a chi abiti in città sotto i 5.000 abitanti, la possibilità di spostarsi anche fuori dal Comune entro i 30 chilometri. È quanto apprende l’Ansa da fonti di governo al termine della riunione dei capi delegazione sulle misure anti contagio nei giorni festivi. Una decisione non è ancora presa: una valutazione si farà domani, nel confronto con il Cts. Ma viene data per acquisita la scelta di consentire una possibilità di spostamento il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio fuori dal territorio comunale, a chi abiti nelle cittadini più piccole.

