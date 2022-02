NATO, STOLTENBERG: “OBIETTIVI RUSSIA NON SI LIMITANO ALL’UCRAINA”

BRUXELLES – “Il mondo riterrà la Russia e la Bielorussia responsabili delle loro azioni. La Russia come aggressore, la Bielorussia come facilitatore”.

Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando alla stampa da Bruxelles.

I leader occidentali devono “essere pronti a fare di più, anche se ciò significa che dobbiamo pagare un prezzo”.

“Gli obiettivi del Cremlino non si limitano all’Ucraina”, spiega Stoltenberg, ricordando come la Russia ha chiesto accordi legalmente vincolanti per fermare l’ulteriore espansione della Nato. “Questa crisi riguarda tutti noi”, perché la Russia ha “frantumato la pace in Europa”. Per questo il segretario generale dell’Alleanza atlantica ha ribadito la sua richiesta alla Russia di fermarsi.