“NATURA CHE SPETTACOLO”, ALLA SCOPERTA DELLO ZAFFERANO NEL REGNO DEI MAZZAMURELLI

SAN PIO DELLE CAMERE- L’associazione “Le vie dello zafferano” per festeggiare la semina dei bulbi di zafferano dedicato soprattutto ai bambini uno spettacolo incantato nel bosco: “Natura che spettacolo – Il regno del Mazzamurello Volke e di Zafferania, la regina dello Zafferano”. Stasera 10 agosto alle ore 21nella pineta di Cerquelle, a San Pio delle Camere (AQ) sarà messo in scena lo spettacolo dedicato alla natura e al fiore simbolo del territorio, lo zafferano, nel regno del Mazzamurello, figura mitica dei boschi di San Pio.

In questo periodo, infatti, i coltivatori dello zafferano Dop dell’Aquila iniziano a preparare i campi con i solchi, per piantare i bulbi dello zafferano, che verrà raccolto tra metà ottobre e i primi di novembre. Lo spettacolo è realizzato dal Teatro dei 99 dell’Aquila, con la direzione artistica di Loredana Errico, testi e voce narrante Andrea Fugaro, direzione Musicale Emanuele Castellano, vede coinvolti non solo la nostra associazione Le Vie dello Zafferano, ma il Comune di San Pio delle Camere, Abruzzo Danza e Spettacolo e la Fondazione Carispaq. Parlare di zafferano significa raccontare la storia rurale e dellatradizione che contraddistingue il territorio aquilano. Oltre alla pregiata fattura del fiore, che rende famoso il territorio della Dop dell’Aquila in tutto il mondo, lo zafferano fa parte della leggenda, storie fantastiche di boschi, tramandate dalla tradizione orale secolare dell’altipiano.

La radura della pineta di Cerquelle ospiterà un racconto fantastico, per grandi e piccini, sul tema dell’importanza di tutelare l’ambiente, quanto sia utile salvare e rendere unico il territorio, promuovere e valorizzare le nostre risorse.Interpreti: Andrea Fugaro (voce narrante), Sandro Argentieri (Mazzamurello), Melissa Paparusso (Regina Zafferania), Giulia Buccella, Giulia Fiore, Mariachiara Costantini, Valentina Pasqualone e Sofia Santagrossi sono le Fate del Bosco.