NATURA, CULTURA, VINO: PRIMA EDIZIONE DI “FAI PERCORSI SLOW 2023” IL 29 E 30 APRILE IN ABRUZZO

PESCARA – Si terrà nel weekend 29 e 30 aprile la prima edizione di “Fai percorsi Slow 2023”, progetto ideato dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, in collaborazione con il Fai Abruzzo e Molise e Slow Food Abruzzo per amplificare l’esperienza del progetto “Percorsi – Abruzzo Wine Experience” e rafforzare la promozione delle unicità del territorio abruzzese attraverso i suoi vini. L’evento, presentato nello ‘spazio Abruzzo’ al Vinitaly di Verona, vedrà riuniti vignaioli, produttori, allevatori e artigiani alimentari impegnati a raccontare il loro lavoro quotidiano, che si concretizza attraverso produzioni d’eccellenza, e ad agire insieme per intercettare un pubblico attento e sensibile, disposto a fare la propria parte per non perdere questa straordinaria biodiversità.

Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente della Giunta regionale d’Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi, il presidente di Fai Abruzzo-Molise, Donato Di Monte, e il presidente di Slow Food Raffaele Cavallo. “L’Abruzzo è una terra genuina e vera, con peculiarità straordinarie ancora da scoprire – ha detto Imprudente – Questa iniziativa consente, attraverso il vino, di conoscere i nostri giacimenti culturali e naturali. I luoghi identitari, scelti e presentati dalle Delegazioni insieme ai Presìdi Slow Food, alle Comunità del Cibo abruzzese e all’offerta delle cantine del Consorzio andranno a comporre 6 itinerari alla scoperta delle meraviglie d’Abruzzo”.

Questi i luoghi visitabili per l’occasione, con orario sabato 29 dalle 15 alle 19, domenica 30 dalle 10 alle 19: a Bucchianico (Chieti), Chiostro del municipio e sala dei Banderesi, visite a cura della DelegazioneFai Chieti; a Capestrano (L’Aquila), Convento di San Giovanni, visite a cura della Delegazione FAI L’Aquila; Città Sant’Angelo (Pescara), Chiostro di San Francesco, giardino delle Clarisse e Palazzo Coppa Zuccari, visite a cura della Delegazione FAI Pescara; Lanciano (Chieti), Parco delle Arti musicali (Complesso Torri Montanare), visite a cura della Delegazione Fai Lanciano; Montorio al Vomano (Teramo), Convento degli Zoccolanti, visite a cura della Delegazione FaiI Teramo; Pollutri (Chieti), Chiesa incompiuta di Santa Maria del Piano, visite a cura della Delegazione Fai Vasto.