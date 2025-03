ORTONA – Quarantacinquemila visitatori. Tanti potranno salire sull’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina militare italiana che attraccherà al porto di Ortona (Chieti) il 4 aprile. Sarà visitabile per tre giorni, accoglierà quindi 15mila persone al giorno. Rinviata a data da destinarsi, invece, la corsa per accaparrarsi il biglietto, acquistabile solo online sul sito web tourvespucci.it.

Sul sito si legge questo avviso: “Gentili visitatori, Le date delle tappe sono ancora indicative per motivi di gestione e organizzazione della Nave e del Tour. Per ciascuna città, le prenotazioni NON apriranno prima delle date indicate di seguito (ndr, per Ortona indicato ieri 22 marzo). Ciò significa che NON È GARANTITA l’apertura in quella data”. E infatti ieri non era possibile prenotare il posto, stessa cosa stamattina.

Il veliero, varato nel 1931, dal 2023 è impegnata in un tour mondiale che si concluderà il 10 giugno prossimo, toccando 30 porti in 28 Paesi e 5 continenti. Ad Ortona arriverà dopo essersi messa in mostra a Trieste, Venezia e Ancona. Insieme alla nave, il porto di Ortona sarà invaso anche dal Villaggio Italia, con padiglioni espositivi per celebrare il Made in Italy ed eventi collegati.

Vista l’ondata di visitatori attesi, il Comune di Ortona ha individuato aree di parcheggio collegate al porto con una navetta e ha anche richiesto il potenziamento delle corse ferroviarie di Trenitalia e Tua.