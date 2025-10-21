NAVELLI: AL VIA CORSI DI LINGUA INGLESE E DI INFORMATICA RISERVATI A MAGGIORENNI

NAVELLI- Doppio appuntamento con l’istruzione a Navelli (L’Aquila). Avviate le attività per iscriversi ai corsi di informatica e di inglese gratuiti. La doppia iniziativa che rientra negli obiettivi del progetto Snai Aree Interne Gran Sasso Valle Subequana prevede l’attivazione di corsi specializzati per il rilascio del livello A2 di inglese e dell’attestato di partecipazione per l’informatica. Le lezioni, gratuite, si terranno nella sede dell’Istituto Comprensivo di Navelli in Piazza San Pelino e si svilupperanno nei mesi di novembre e dicembre con lezioni frontali di circa 5 ore per un totale di 30 ore a singolo corso.

“L’intervento”, spiega Paolo Federico sindaco di Navelli, “è aperto ai tutti i maggiorenni che sono interessati. Tuttavia, per la partecipazione è necessario compilare una domanda il cui modello si trova sul sito del comune di Navelli. Nello stesso sono indicate anche le modalità di inoltro e altri dettagli. Gli interessati devono affrettarsi poiché si ha tempo sino al 30 ottobre per fare le domande”.

Il corso d’inglese così come quello di informatica sono affidati a personale qualificato del Cipa. I due corsi sono molto utili in quanto possono garantire l’apprendimento di materie fondamentali per la formazione individuale. I corsi sono riservati alle persone maggiorenni residenti nei comuni dell’area Snai.