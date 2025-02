NAVELLI: AL VIA LABORATORI DI ITALIANO E INFORMATICA PER ADULTI CHE VIVONO IN VALLE SUBEQUANA

NAVELLI- Al via i laboratori formativi per adulti. L’iniziativa che rientra nelle attività per il rilancio dell’Area interna Gran Sasso Valle Subequana, prevede lezioni per apprendere la lingua italiana di livello L2 e laboratori di informatica. “Siamo pronti per avviare le attività formative”, ha detto il sindaco di Navelli (Aq) Paolo Federico, “destinate a favorire l’inclusione delle persone immigrate e facilitare l’accesso alle tecnologie digitali. Il doppio intervento è nato dalla Strategia per le Aree interne, in questo caso dell’Area Gran Sasso Valle Subequana, ed è rivolto a tutti i residenti dei 28 comuni dell’Area. I corsi si terranno con personale qualificato messo a disposizione dal CPIA L’Aquila, in collaborazione con il comune di Navelli e dell’Istituto scolastico comprensivo di Navelli”.

L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti dei comuni dell’Aquilano di Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio né Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Per l’iscrizione basta compilare un modulo disponibile nella sede del Comune di Navelli, nella sede del CPIA o presso il l’Istituto comprensivo di Navelli. Tutti i corsi si terranno nella sede dell’ ISC di Navelli in Piazza S. Pelino. Per il corso di italiano il periodo di svolgimento si terrà dal 05 marzo al 04 aprile nei seguenti giorni 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 marzo; 2 e 4 aprile 2025, mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 per un totale di 30 ore. Tutti gli interessati devono iscriversi entro il e iscrizioni si chiuderanno il 04 marzo 2025.

Mentre le lezioni per i corsi di informatica si terranno il 30 aprile, il 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 maggio e 4 giugno nei giorni di mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Alla fine del corso per tutti i partecipanti darà rilasciato un attestato. Le iscrizioni si chiuderanno il 29 aprile 2025.