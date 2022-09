NAVELLI: APERTE ISCRIZIONI AD ASILO NIDO ALL’AVANGUARDIA CON METODO EDUCATIVO “ONDA”

L’AQUILA – Al via le iscrizioni per l’apertura di un asilo nido nel comune di Navelli finanziato con i fondi Prima Infanzia 2020.

Centro delle attività che a vario titolo si estenderanno anche al territorio sarà la realizzazione di 20 posti nido autorizzati, nel Comune di Navelli, località Civitaretenga, cui accederanno bambini 0/3 anni selezionati mediante graduatoria.

In particolare, il nuovo servizio educativo dedicato e basato sull’approccio ONDA (Outdoor Natura Digitalizzazione Accoglienza), che include servizi di supporto alla genitorialità e interventi formativi rivolti agli educatori e agli altri attori impegnati nei servizi educativi è stato finanziato dopo la partecipazione ad un bando, “Comincio da zero” dell’Impresa Sociale Con i Bambini.

“Abbiamo messo insieme una rete di partner di progetto tra cui cooperative sociali ed Enti pubblici -, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico – una squadra che si è dimostrata vincente e in grado di attrarre importanti risorse per il nostro territorio che ora saranno messe al servizio delle nostre famiglie. Un modo per rendere la zona attrattiva e dare sostegno con servizi di prossimità ai nuclei familiari”.

La realizzazione del servizio educativo e di cura per la prima infanzia a Navelli, prevede l’apertura in un immobile di proprietà comunale, sito in Civitaretenga, di un nido e andrà a colmare il divario della carenza dei servizi dedicati alla fascia zero sei anni. In particolare, il nido sarà aperta per 11 mesi l’anno, dalle 08.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, incluso mensa.

Il servizio, e qui entreranno in gioco i partner di progetto, sarà basato sull’approccio innovativo ONDA (Outdoor-Natura-Digitalizzazione-Accoglienza), caratterizzato dall’utilizzo dell’ambiente quale palcoscenico privilegiato delle attività pedagogiche, dall’introduzione della digitalizzazione per stimolare le abilità psicomotorie e cognitive e dall’apertura alla comunità educante, sollecitando la cooperazione e i legami solidaristici tra persone ed enti.

Il progetto consentirà di attivare 20 posti nido autorizzati, cui accederanno minori selezionati mediante graduatoria. Il servizio prevede anche attività di supporto alla genitorialità e attività funzionali all’integrazione delle famiglie, allo sviluppo della socialità e dell’inclusione. Saranno infine erogati percorsi formativi rivolti agli educatori e agli altri attori impegnati nei servizi educativi. Il progetto prevede il coinvolgimento complessivo di 60 minori e dei relativi nuclei familiari. Il servizio sarà attivato il 15 settembre p.v.

Per informazioni si può contattare la Cooperativa Sociale Leonardo, partener del progetto al numero 0863070133, o il comune di Navelli 0862959119.