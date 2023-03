NAVELLI: BOOM DI ISCRIZIONI ALLE LEZIONI DI INGLESE, I 50 CORSISTI SONO TUTTI DELL’AREA SUBEQUANA

NAVELLI – Sono oltre 50 gli iscritti ai corsi gratuiti di lingua inglese partiti ieri a Navelli nell’ambito di un progetto realizzato con fondi nazionali e comunitari destinati all’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne.

Alla lezione introduttiva, tenuta dalla professoressa Stefania Maurizio, già docente del Cpia L’Aquila, è intervenuto il sindaco del Comune ospitante di Navelli, Paolo Federico. I corsi, infatti, sono in programma fino al 28 aprile nella polifunzionale “Santucci” nel cuore del paese.

I corsisti sono tutti maggiorenni e risiedono (o hanno il proprio domicilio) in un comune dell’Area interna “Gran Sasso – Valle Subequana”: Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, tutti in provincia dell’Aquila.

Soddisfazione da parte di Luigi Fasciani, sindaco del Comune Capofila di Molina Aterno, così come dello stesso Federico. “Sono positivamente sorpreso – ha detto quest’ultimo – dall’elevato numero di adesioni a questo servizio. Vedo tra la gente di queste aree una gran voglia di imparare e siamo felici della collaborazione con il Cpia L’Aquila (Centro provinciale istruzione adulti) diretto dalla professoressa Alessandra De Cecchis“. “Sono entusiasta di essere stata coinvolta in questo progetto – ha commentato la professoressa Maurizio – sarà una bella sfida anche per capire e gestire i differenti livelli di conoscenza della lingua inglese in ingresso”. Gli iscritti, infatti, sono stati divisi in due livelli, uno base e l’altro più avanzato.

Ciascun gruppo si ritrova a Navelli una volta a settimana per un incontro pomeridiano di 3 ore (dalle 16.30 alle 19.30). Sono dieci gli incontri complessivi per ciascun gruppo, per un totale di 30 ore. La conclusione delle attività è prevista entro i primi di giugno. L’alto numero delle adesioni ha reso necessario raddoppiare l’offerta didattica.