NAVELLI BORGO DEI BORGHI: APPELLO IN CORO DI DECINE DI SINDACI ABRUZZESI, SI VOTA FINO AL 3 APRILE

L’AQIILA – Ora arriva anche l’invito in coro di decine di sindaci per invitare quante più persone possibili a votate Navelli in lizza con altri 19 borghi di altrettante regioni, nella nona edizione del borgo dei Borghi del programma di Rai 3 Kilimangiaro, è che rappresenterà l’intero Abruzzo.

Il video è postato sulla pagina facebook del Comune.

La procedura è semplicissima: basta andare su RaiPlay o sul sito https://bit.ly/VotaperNavelli , registrare e votare. Si vota fino a domenica 3 aprile alle ore 23.59.

“Navelli, con la sua storia, con le sue bellezze, Navelli patria dello zafferano ce la può fare, votate tutti, votate Navelli”, l’appello del sindaco Paolo Federico.