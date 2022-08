NAVELLI: CONNETTIVITA’ IN FIBRA OTTICA DA OGGI DISPONIBILE IN 809 ABITAZIONI

NAVELLI – La fibra di Open Fiber disponibile a Navelli, con 809 case del comune dell’Aquilano, già inserito nei borghi più belli d’Italia, che possono già accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

La società sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni di abitazioni in tutta Italia.

La nuova autostrada informatica consentirà agli abitanti, visitatori e turisti di Navelli e nella frazione di Civitaretenga, di poter utilizzare la connessione internet veloce per tutti i fini che tale innovazione può apportare. Un passo in avanti anche per le tante aziende e per i produttori locali che ora avranno al loro fianco un vantaggio strutturale utile a fare conoscere i loro prodotti a tutto il mondo.

“Siamo soddisfatti per questo risultato”, ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico, “e invitiamo tutti gli interessati a contattare i tecnici della società di gestione per le necessità del caso”.

Nel comune abruzzese l’azienda ha realizzato una nuova rete che vede al momento 809 unità immobiliari con il servizio già disponibile per i clienti attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I clienti interessati non dovranno far altro che contattare un operatore (tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it) scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.

Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo, e beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e di tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che abilita una vera rivoluzione digitale.