NAVELLI: DESIGNATE LE COPPIE DELLE CONTRADE CHE ANIMERANNO IL 43ESIMO PALIO DEGLI ASINELLI

NAVELLI -Tutto pronto per il 43esimo palio degli asinelli a Navelli (L’Aquila). La manifestazione che sta riscuotendo sempre più successo ha visto da poco la formazione delle squadre dei partecipanti. In particolare, per ogni coppia formata dall’asinaro e dalla scudiera, sono state depositati i nomi e assegnati i colori delle singole contrade. Ora alle coppie non resta che affrontare l’arduo compito di far tagliare il traguardo al proprio somaro.

A rappresentare le contrade di saranno l’asinaro Davide Di Berardo e la scudiera Sara Silveri per la contrada Ru Spedale, Alessandro Rosa e Alice Torlone per la contrada San Puline, Pierpaolo Federico e Eleonora Aloisio per la contrada Ru Ponte, Nicolò Visioni e Veronica Santarelli per le Spiagge, Lorenzo Silveri e Elena Trivellone per via R’Prete, Alessio Azzolina e Arianna Marcozzi per La Piazza, Francesco e Sofia d’Innocenzo per La Torr, Giovanni Cantalini e Roberta Federico per Ru Busc, Eliot Noel Giampietri e Fausta Vancardo per la contrada del Canada. A portare il palio sarà Greta Caiani, mentre per lo Zafferano ci sarà Angela Marrone e per il Cece Lorenzo Torlone.

Il palio che nasce come una parodia del più famoso palio di Siena, si terrà domenica a partire dalle ore 18:00 con partenza dall’Area Map di via Commercio, con la presenza del Gruppo Storico Sbandieratori di Castel Madama e Gruppo Storico de lo Certame Città di Popoli Terme (Pescara). La gara molto ironica e partecipata arriva nel centro della due giorni dedicata alla sagra dei Ceci e dello Zafferano, che vanta il riconoscimento di qualità che prenderà il via domani e domenica nel centro di Navelli. La sagra arrivata alla sua 47esima edizione rappresenta un appuntamento importante per il comprensorio di Navelli.