NAVELLI: DOMANI PRESENTAZIONE DI VISITNAVELLI.IT, IL NUOVO PORTALE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO

NAVELLI – Conto alla rovescia per la presentazione del nuovo portale digitale dedicato a Navelli. Appuntamento alle 16.30 di sabato, nella sede del comune, per il lancio della nuova iniziativa di promozione turistica raggiungibile dal sito internet visitnavelli.it.

“Il nuovo portale nasce per dare un impulso alla conoscenza del nostro territorio da parte del pubblico più vasto – ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico -, le tecnologie digitali abbinate ad oggetti di uso quotidiano come i cellulari, sono la sintesi per attrarre turisti e, soprattutto, far conoscere le bellezze, i tratti storici, culturali, le produzioni artigianali e gastronomiche del nostro territorio. Il tutto per offrire ai moderni viaggiatori strumenti e indicazioni utili a soddisfare la loro voglia di scoperta”.

Il nuovo portale è nato dalla collaborazione dell’amministrazione comunale e altri importanti operatori del territorio, che saranno presenti nella giornata di sabato, come: il presidente del Consorzio per la tutela della zafferano, Massimiliano D’Innocenzo; il presidente della fondazione Silvio Salvatore Sarra, Angelo Sarra; il presidente della pro loco, Giuseppe Giampietri.

Le loro indicazioni sono state curate dagli esperti di promozione, Marco Palombini e William Lattanzi, della società Convivo Studio che si è dedicata alla cura del portale.

La vetrina digitale destinata a comunicare le tante bellezze e motivi di attrazione di Navelli sarà on line da sabato ed è stata pensata per soddisfare la richiesta di informazioni da parte dei turisti, dare indicazioni sui principali eventi che saranno messi in atto e offrire spaccati delle tante cose da fare nel territorio dall’alto valore ambientale e paesaggistico.

Durante la cerimonia di sabato ci sarà anche un momento di convivialità per salutare il nuovo anno che, è proprio il caso di dirlo, nasce con un nuovo portale digitale destinato a segnare la strada della promozione futura del territorio.