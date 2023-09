NAVELLI: DOMENICA “FESTA DELLA MADONNA DELL’ARCO E ANTICA FIERA DELLE CIPOLLE”

NAVELLI – Un doppio appuntamento destinato a riaccendere il sapore delle cose antiche.

Si tratta della “Antica fiera delle cipolle” che sarà allestita domenica 10 settembre, a Civitaretenga, frazione di Navelli (L’Aquila), dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e del caratteristico “Tiro dello squadro”.

In particolare, la fiera, tornata lo scorso anno dopo una pausa, si terrà insieme alla Festa della Madonna dell’Arco.

“Invitiamo tutti a partecipare a questo doppio appuntamento in quanto proprio la fiera segnava il passo per fare le scorte invernali”, ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico, “mentre il Tiro dello Squadro era di buon augurio per i ragazzi che partivano a fare il servizio militare”.

Nel dettaglio, la fiera, oltre alle tipiche cipolle metterà in mostra l’abbigliamento, l’artigianato, la gastronomia e gli immancabili cestini di vimini utilizzati per la raccolta dello zafferano.

L’evento tanto antico quanto significativo è stato organizzato dal Comitato Feste di Civitaretenga, l’amministrazione comunale di Navelli, la Fondazione Silvio Salvatore Sarra e il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila.

Il “tiro dello squadro”, un tempo riservato ai ragazzi che a diciannove anni venivano chiamati al servizio militare, oggi è diventato un rito di comunità. Alla mezzanotte del sabato, tutti insieme si raggiunge la zona sottostante il paese con trattori e aratro, nei terreni vicino la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Qui si traccia con l’aratro la scritta “W Maria SS” con l’aggiunta dell’anno che si festeggia: quest’anno è l’anno dei 2004. La mattina, durante la fiera, è usanza fare una breve passeggiata per andare ad ammirare dall’alto del paese la scritta di campi.

Il comitato feste 2023, formato dai giovani di Civitaretenga e promotore dell’iniziativa, invita tutti a partecipare alla Antica Fiera delle Cipolle con l’obiettivo, attraverso la riscoperta di riti e tradizioni di un tempo, valorizzare lo splendido borgo.