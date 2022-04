NAVELLI, DOMENICA FINALE PER LA PALMA DEL BORGO DEI BORGHI

NAVELLI – Cresce l’attesa per la finalissima della trasmissione televisiva il Borgo dei Borghi che vede in lizza il comune di Navelli (L’Aquila), in rappresentanza della regione Abruzzo, contro altre 19 realtà delle restanti regioni d’Italia.

La finale sarà trasmessa in diretta sul canale televisivo RaiTre a partire dalle 21,20 di domenica 17 aprile.

“Siamo in attesa del riscontro finale – le parole del sindaco Paolo Federico – ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio sostegno. Sino ad ora è stata una cavalcata entusiasmante che ha coinvolto anche tante personalità del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e dello sport. Intanto incrociamo le dita e speriamo di dare lustro alla nostra splendida regione che tanto ha bisogno di essere conosciuta al grande pubblico”.

La sfida di Navelli nella prestigiosa trasmissione è arrivata dopo un lungo iter che ha consentito al caratteristico centro dell’aquilano di rappresentare la regione Abruzzo.

“Subito dopo l’individuazione di Navelli – spiega il primo cittadino – ci sono state giornate molto intense che ci hanno fatto sentire il calore di tanti cittadini impegnati nel sostegno del nostro comune durante la fase finale della trasmissione. Atteggiamenti che hanno già raggiunto l’obiettivo di far aumentare la conoscenza al grande pubblico delle bellezze della nostra terra, ora non manca che la ciliegina sulla torta”.