NAVELLI: DUE APPUNTAMENTI NEL SEGNO DELLO ZAFFERANO, UN CONVEGNO E IL GEMELLAGGIO CON FANO ADRIANO

NAVELLI – Giornata di studi e concerto di fine raccolto per chiudere il mese dedicato allo zafferano. La doppia iniziativa prenderà il via a Navelli (L’Aquila), patria dell’oro rosso d’Abruzzo, a partire da domani, sabato 8 novembre, nella sede municipale, per la giornata di studi: raccontare lo zafferano e il suo territorio.

La manifestazione giunta alla seconda edizione prevede interventi di esperti del settore e personalità del mondo accademico. A seguire, per domenica 9 novembre, a partire dalle 17 e sempre a Navelli incontro pubblico per rinnovare il gemellaggio tra il centro dell’aquilano e Fano Adriano (Teramo) seguito dal concerto della band “Music Together” complesso che unisce la potenza del suono bandistico abbinata al ritmo della musica pop.

“Un mese passato all’insegna della promozione della divulgazione dello zafferano. Un prodotto”, ha detto Paolo Federico sindaco di Navelli, “che oltre all’indiscusso valore culinario, rappresenta storia, cultura e tradizioni da scoprire divulgare e renderle il più possibile diffuse. Sono convinto che proprio questi elementi possano contribuire all’accrescimento dell’identità di un territorio e di conseguenza della sua gente”.

Il mese dedicato allo zafferano ha visto, tra le altre iniziative, escursioni, formazione e scoperta per le tecniche di coltivazione e collaborazioni archeologiche. “Stiamo lavorando per tenere sempre alta l’attenzione sul nostro prodotto”, ha detto Massimiliano D’Innocenzo, presidente del consorzio di tutela dello zafferano dell’Aquila DOP, “per noi l’oro rosso d’Abruzzo non è solo una delle spezie più significative e caratterizzanti del nostro territorio ma resta un elemento attorno al quale abbinare tante iniziative culturali, storiche e culinarie”.

Le iniziative dedicate allo zafferano sono state realizzate durante i mesi dedicati alla raccolta del prezioso tubero. Mesi che hanno visto tante persone e intere famiglie darsi da fare per raccogliere la spezia in un contesto naturalistico di tutto rispetto. Gli appuntamenti del prossimo fine settimana a Navelli andranno a chiudere il mese dedicato all’oro rosso d’Abruzzo in attesa delle prossime iniziative.