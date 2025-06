NAVELLI: ECCO IL MURALES “METAMORFOSI”, OPERA PITTORICA DEDICATA ALLO ZAFFERANO

NAVELLI – “L’arte per valorizzare angoli meno conosciuti del nostro territorio e renderli attrattivi”, così il sindaco di Navelli (AQ) Paolo Federico, “questo murale segna il passo per continuare con il nostro progetto di valorizzazione e di dare possibilità ai giovani artisti di esprimersi”. Il progetto si basa sulla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Navelli e il Liceo Artistico Fulvio Muzi (Istituto di Istruzione Superiore Andrea Bafile L’Aquila). L’iniziativa ha portato alla nascita del murale che è stato realizzato in piazza S. Egidio a Civitaretenga dalla classe IV A indirizzo Arti Figurative sotto l’esperta guida della prof.ssa Maria Urbani.

“Dare la possibilità ai giovani di esprimersi attraverso l’arte è sempre un fatto positivo”, ha detto la Professoressa Urbani, “le loro opere servono ad arricchire anche il territorio”. Le attività sono state rese possibili anche grazie all’interessamento e alla sensibilità del dirigente scolastico prof. Attilio D’Onofrio e della vicepreside prof. Serena Marcantonio. L’opera, che sarà inaugurata il 13 giugno 2025 in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio di Padova, si chiama “Metamorfosi”. La stessa è stata realizzata a partire da un’idea progettuale della studentessa Alma Piunti.

“Il disegno”, ha detto la studentessa, “ripropone la geometria della pavimentazione della piazza, che dal grigio-verde sfuma gradualmente nei toni avvolgenti dello zafferano, fino a trasformarsi, nella parte centrale del murale, nel crocus sativus, simbolo identitario della piana di Navelli”. La collaborazione sarà riproposta anche nei prossimi anni proprio per sottolineare la sua buona riuscita e la capacità di arricchire il territorio.