NAVELLI: GIORNATA INFORMATIVA CONTRO LA PIAGA DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI

NAVELLI. Prevenire le truffe agli anziani attraverso le informazioni e creando un filo diretto con le forze dell’ordine. L’iniziativa si terrà nel municipio di Navelli per domani, sabato 18 gennaio alle ore 15.30.

“Tutta la popolazione, anche dei comuni limitrofi è invitata a partecipare”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “assistiamo troppo spesso alle azioni di malintenzionati che mettono a segno truffe nei confronti delle fasce più fragili della popolazione come gli anziani. Per questo crediamo che sia molto importante porre un argine a questo fenomeno informando i cittadini e creando un legame con le forze dell’ordine. Per questo, l’incontro organizzato nel comune di Navelli è rivolto non solo agli anziani ma anche con tutto il resto della popolazione che deve essere informata sulle giuste pratiche di contrasto da mettere in atto”.

All’iniziativa prenderanno parte il Maggiore Toni Di Giosia comandante della compagnia dei carabinieri di Sulmona e il Maresciallo Rosario Apisa comandante stazione carabinieri di Navelli.

Quest’ultimi metteranno a disposizione di tutti gli intervenuti le loro competenze e le esperienze, illustrando con esempi pratici quelle che sono le principali tecniche utilizzati dai malfattori per truffare. Inoltre, saranno date tutte le informazioni sui contatti da avere a portata di mano per sventare le minacce.