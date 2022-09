NAVELLI: IN ARRIVO 20 POSTI NIDO CON PROGETTO ONDA

NAVELLI – Con i bambini – Impresa sociale, all’interno del bando Prima Infanzia 2020 – Comincio da zero, ha selezionato il progetto ONDA-HUB06 – Outdoor Natura Digitalizzazione Accoglienza, le cui attività saranno localizzate all’interno del territorio dell’Ecad n. 5 “Montagne Aquilane”.

Come si legge in una nota, l’iniziativa, selezionata da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, prevede l’attivazione di 20 posti nido autorizzati, nel Comune di Navelli (L’Aquila), in località Civitaretenga, cui accederanno bambini della fascia di età 0/3 anni selezionati mediante graduatoria.

L’approccio ONDA (Outdoor Natura Digitalizzazione Accoglienza), che sarà applicato al Nido, include anche servizi di supporto alla genitorialità e interventi formativi rivolti agli educatori e agli altri attori impegnati nei servizi educativi. Saranno, inoltre, realizzate attività funzionali all’integrazione delle famiglie, allo sviluppo della socialità e dell’inclusione.

Il progetto prevede il coinvolgimento complessivo di 60 minori e dei relativi nuclei familiari.