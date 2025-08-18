NAVELLI: PREPARATIVI PER SAGRA DEI CECI E DELLO ZAFFERANO E PER IL PALIO DEGLI ASINI

NAVELLI- Un paese in fermento per preparare la 47esima edizione della sagra dei Ceci e dello Zafferano a Navelli nell’Aquilano. Le attività di preparazione sono entrate nel loro punto cruciale proprio in questi giorni. Giovani e adulti stanno lavorando fianco a fianco per una sagra che ha ottenuto il marchio di Qualità e continua a rappresentare un punto fondamentale nell’offerta turistica del territorio.

“Vivere un paese”, ha detto Paolo Federico sindaco di Navelli, “vuol dire anche darsi da fare per le tradizioni e le caratteristiche che esso offre. Questi sono giorni in cui i legami tra paesani si rinforzano e tutti lavorano, senza dimenticare allegria e divertimento, nella preparazione della sagra dei Ceci e dello zafferano e del 43 esimo palio degli asini. Un’esperienza alla quale prendono parte anche tanti turisti che in questo modo possono vivere al meglio il nostro territorio”.

I preparativi per la realizzazione della sagra dei Ceci e dello Zafferano e per il palio degli Asini sono coordinati dalla Pro-loco di Navelli presieduta da Giuseppe Giampietri. Gli appuntamenti che restano uno dei momenti fondamentali dell’intero panorama della provincia dell’Aquila, si terranno il 23 e 24 agosto in piazza san Pelino a Navelli per la sagra dei Ceci e dello Zafferano, mentre il palio degli Asini prenderà il via alle ore 18:00 con partenza dall’Area Map di via Commercio, con la presenza del Gruppo Storico Sbandieratori di Castel Madama e Gruppo Storico de lo Certame Città di Popoli Terme (Pescara), sempre il 24 agosto.