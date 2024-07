NAVELLI: RILANCIO DEL TERRITORIO SU DOPPIO BINARIO, CONVEGNO SULL’ARTE E FESTA SPETTACOLO

NAVELLI – Il rilancio del territorio diventa doppio a Navelli (AQ). Appuntamento per sabato 20 luglio con il convegno “La promozione della montagna attraverso arte, cultura e cinema, un confronto tra diverse esperienze”.

L’iniziativa che fa parte del festival del Gran Sasso prevede due appuntamenti. Il primo alle ore 10:30 proprio con il convegno che si terrà nella sede del comune e a seguire, alle 19, nell’Ostello sul Tratturo, ex Convento intitolato a Sant’Antonio, prenderà il via lo spettacolo C.On.Ven.T.U.S la Festa-Spettacolo, a cura del TeatroVagante. “Stiamo lavorando per convogliare energie e buoni propositi sul nostro territorio”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “per questo abbiamo aderito al cartellone del Festival del Gran Sasso che coinvolge anche gli altri paesi della Piana di Navelli e porta sul territorio personalità del mondo della cultura e dello spettacolo”.

Al convegno prenderanno parte oltre al sindaco e Presidente GAL Gran Sasso-Velino Paolo Federico, Ersilia Lancia, Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ugo Marinucci, Presidente CAI L’Aquila, Mauro Leveghi, Presidente Trento Film Festival, Javier Barayazarra, Presidente Mendi Film Festival di Bilbao e Int. Alliance for Mountain Film, Luigi Faccia, consigliere del Comune dell’Aquila e responsabile organizzazione del Festival della montagna dell’Aquila, Piercesare Stagni, Presidente Abruzzo Film Commission, Gianluca D’Incà Levis Curatore Dolomiti Contemporanee e Fabiano De Martin Topranin, Artista, Chiara Badia, Inaf Osservatorio Astronomico d’Abruzzo. Seguirà una tavola Rotonda di Registi e filmmaker (Luca Cococcetta, Lorenzo Pallotta, Andrea Frenguelli, Roberto Zazzara) Prevista anche la sezione: “Storie abruzzesi”. Il caso Pescasseroli, interviene Peppe Vitale, Cinema Ettore Scola Paesaggi sonori, interviene Massimo Stringini, Federico Vittorini, Direttore Artistico Festival del Gran Sasso/L’Aquila Film Festival.

Attesa anche per il progetto previsto alle 19 di C.On.Ven.T.U.S: la Festa-Spettacolo, a cura del Teatro Vagante, che vede protagonisti gli abitanti di Civitaretenga e Navelli e una carovana di persone provenienti da tutta Italia per vivere quest’originale esperienza creativa a contatto con i luoghi e le storie d’Abruzzo.

La Festa-Spettacolo è l’originale restituzione delle residenze artistiche e degli incontri di teatro di comunità e arte partecipata che hanno avuto luogo a Civitaretenga. L’evento, nella sua realizzazione, coinvolgerà più di 80 persone avvalendosi della presenza di diversi artisti e della collaborazione della Pro Loco di Navelli. L’atmosfera sarà dinamica e familiare e, nel corso della serata, verrà aperta al pubblico per la prima volta, la suggestiva installazione site specifico della poliedrica artista Alessandra Amicarelli.