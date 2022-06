NAVELLI: SABATO 25 GIUGNO, TORNA LA NOTTE ROMANTICA “UNPLUGGED”

NAVELLI – Torna la notte romantica nei borghi più belli d’Italia. Fiore all’occhiello della nuova manifestazione in programma per sabato 25 giugno sarà il borgo di Navelli. L’iniziativa prevede l’installazione di 19 postazioni per garantire un itinerario coinvolgente e caldo all’insegna del romanticismo e della passione. In linea con i canoni della notte romantica anche il grande Flash Mob – Musica Unplugged, senza consumo di energia e in linea con le atmosfere della notte romantica.

“La nostra iniziativa”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “rientra nelle attività di promozione del nostro comune che, in quanto a scenari suggestivi e angoli in grado di lasciare il segno nell’animo dei visitatori, ha tanto da offrire. Contiamo di superare il successo delle precedenti edizioni anche grazie all’esperienza maturata che di sicuro gioca a favore della buona riuscita dell’evento. Inoltre, la manifestazione abbraccia il tema della sostenibilità ambientale, limitando così l’uso dell’energia elettrica.” Il percorso romantico ed enogastronomico con piatti tipici e altre specialità del territorio si snoderà tra le vie del centro storico di Navelli. Sono previste anche le esibizioni del “Trio 99” di Alessandro Tarquini, Francesco Tarquini e Diego Sebastiani, del Duo Musicale di Riccardo Biscetti e Beatrice Pellaccia, dei “Music Togheter Band” del Liceo Musicale “D. Cutugno” di L’Aquila diretti dal Prof. Pierangelo Castellani, de “Le Petitis Papiers Instrumental” di Giovanni D’Eramo, Nicola Paparusso e Italo D’Amato e, infine, di “Rav Drum” di Franco Cagnoli.

Con l’occasione, dalle 18:00 alle 23:00 ci sarà l’apertura a palazzo De Roccis della mostra d’arte “Zafferano, l’oro che germoglia”. Alle 19:00, in Piazza Piccioli verrà presentata la guida turistica “Navelli e Civitaretenga”, mentre alle 21:30 e alle 22:30 ci sarà la presentazione del liquore allo zafferano “Incerulae”.