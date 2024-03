NAVELLI: STUDENTESSA PREMIATA AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

NAVELLI – “Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato raggiunto dalla nostra studentessa nell’ambito dei Giochi Matematici del Mediterraneo”.

A dirlo è il sindaco di Navelli, Paolo Federico, parlando dell’alunna Abreu Di Scipio Gabriela Katerina della classe V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Navelli.

La giovanissima, residente a Collepietro, che frequenta la scuola di Navelli, è arrivata prima nella sua categoria ai giochi Matematici del Mediterraneo.

“Il risultato – prosegue il primo cittadino – le consentirà di accedere alla finale nazionale della XIV edizione in programma il prossimo 19 maggio 2024 a Palermo. Mi complimento con la giovane studentessa, i docenti e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo per la finale di Palermo. Inoltre, voglio sottolineare come risultati di questo tipo dimostrino la validità dei piccoli istituti scolastici come il nostro, dove le classi poco numerose consentono agli insegnanti di stabilire un rapporto diretto con gli alunni, in favore di un migliore apprendimento e di un ambiente attento che consente di mettere in risalto le qualità di tutti gli studenti”.