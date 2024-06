NAVELLI TRA I BORGHI PIU’ CINEMATOGRAFICI D’ITALIA: “ATMOSFERE MAGICHE”, LA PREMIAZIONE A ROMA

NAVELLI – Panorama, vicoli e scorci caratteristici hanno soffiato sulla vela del comune di Navelli (L’Aquila) che con il suo territorio ha vinto il premio borghi più cinematografici.

La premiazione è avvenuta nel Cinema Caravaggio di Roma durante la seconda edizione del festival cinematografico Borghi sul set, organizzato dall’associazione Cinecircolo Romano, con la seguente motivazione: “Per la capacità di creare atmosfere magiche e suggestive, tali da giocare il ruolo di co-protagonista del film L’Oro di Navelli. Un luogo che esprime energie universali, dove la natura incontaminata convive in armonia con la modellazione creata dalla mano dell’uomo, fatta di caratteri architettonici identitari, testimoni degli ultimi paesaggi storici non contaminati dalla espansione metropolitana, che ancora garantiscono una vita a misura d’uomo”.

A fare da tramite per l’importante rassegna è stato il cortometraggio “L’oro di Navelli” di Marco Migliozzi e “Grazie Michele” di Rosario Errico, girato interamente nel territorio del comune aquilano e premiato come miglior documentario con la seguente motivazione: “un meraviglioso incontro di due magie, la magia della coltura dello zafferano migliore del mondo, e la magia dell’antico borgo di Navelli, splendidamente restaurato e rivitalizzato. Filmato con passione e maestria, promosso dalla energia irrefrenabile di Gildo Papaoli, ci regala la migliore testimonianza in celluloide dell’impianto del Progetto Borghi di Italia Nostra. Quella di Oreste Rutigliano, già presidente nazionale dell’associazione”.

“Stiamo lavorando da tempo alla promozione del nostro territorio – commenta in una nota Paolo Federico, sindaco di Navelli – un impegno che ci sta portando ad avere diversi risultati e non ultimo questo prestigioso riconoscimento arrivato in un settore importante e in grado di coinvolgere il grande pubblico. Siamo soddisfatti ma contiamo di andare avanti verso altri traguardi poiché siamo consapevoli della grande bellezza del nostro territorio. Inoltre, nella premiazione, erano presenti esperti e personaggi pubblici che hanno potuto apprezzare il nostro comune”.

Il premio Borghi sul set è stato ideato da Daniela Cipollaro, presidente, e dal direttore artistico, Catello Masullo, è il primo festival di cinema in Italia interamente dedicato a film girati negli antichi borghi storici del nostro Paese, che con il loro fascino e la loro magia, sono una quinta ideale per un set cinematografico suggestivo.

Ad inaugurare la premiazione della seconda edizione di Borghi Sul Set Alberto Angela ed il direttore artistico Catello Masullo.

L’iniziativa rientra in una prospettiva più ampia introdotta dalla novità assoluta della Seconda Edizione del Festival e in particolare con il partecipato FORUM, dal titolo “Il ruolo del cinema nella campagna di valorizzazione dei Borghi Storici”.