NAVELLI: UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PER RACCONTARE LA RINASCITA DEL TERRITORIO DOPO IL SISMA DEL 2009

NAVELLI – Raccontare la rinascita del territorio, dopo il pesante colpo inferto dal sisma del 2009, attraverso immagini e video.

Questo il senso della mostra itinerante: “Earthquakes of Abruzzo (IT) from 2009 Until Today”.

L’iniziativa organizzata dalla Regione Abruzzo in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, USRA e USRC racconta il processo di ricostruzione e rinascita dell’Aquila e dei Comuni del Cratere dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

“Testimoniare la portata della ricostruzione del nostro territorio, rappresenta un passo importante e destinato a sottolineare un omaggio alla tenacia e alla fierezza della nostra gente. Come amministratore”, spiega in una nota il sindaco di Navelli (L’Aquila) Paolo Federico che si appresta ad ospitare la mostra dal 9 al 21 settembre presso la sede del municipio, “che ha avuto un ruolo importante nella ricostruzione, non posso che ammirare il lavoro svolto nel nostro territorio a tutti i livelli e soprattutto riconoscere quanto impegno e quanta dedizione si stata messa in campo per ridare speranza e risalire la china dopo il pesante colpo del sisma 2009. Una scommessa in parte vinta, ma che necessita di ulteriori e importanti sforzi per la sua completezza”.

La mostra che è stata esposta a Bruxelles nel cuore dell’Europa è tornata al quartier generale della Regione per poi approdare al Comitato Europeo delle Regioni. L’importante testimonianza sarà ora esposta nelle case comunali dei Paesi del Cratere e dalle sedi dei principali Palazzi delle Istituzioni del territorio per continuare a celebrare e testimoniare la forza e la resilienza per tutto il territorio.

Immagini e video che testimoniano il duro e difficile lavoro di ricostruzione che ha restituito nuova vita agli edifici pubblici e privati, promuovendo, al contempo, i processi messi in atto per lo sviluppo territoriale e socioeconomico e portando anche oltre confine la valorizzazione e la promozione del patrimonio locale. In Europa e nei nostri territori l’obiettivo della mostra è quello di condividere il progresso compiuto dal territorio abruzzese, offrendo una testimonianza visiva della sua rinascita. A tal riguardo si invia i link di approfondimento della mostra “Earthquakes of Abruzzo (IT) from 2009 until Today”, consultabile anche attraverso un QRcode presente sui roll up e il materiale promozionale mostra sisma.