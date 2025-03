NAVIGARE VERSO L’ECCELLENZA: ACCADEMIA LUSMAR, AL VIA CORSO FORMAZIONE OPERATORI TURISMO NAUTICO

CHIETI – Formazione d’eccellenza per operatori del turismo nautico.

Il Polo d’Innovazione del Made in Italy ha presentato il primo corso organizzato dall’Accademia Lusmar, realizzato in collaborazione con Zeta Formazione.

L’evento si è svolto negli spazi del Polo d’Innovazione del Made in Italy, presso la fiera Sara Food, che si tiene al Campus Dromedian di Chieti.

“Una bella realtà ideata insieme a Yachtitude, azienda con sedi in Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Lombardia, che ha scelto di collaborare con l’Academy Lusmar perché crede che il vero lusso sia il frutto delle persone, oltre che delle cose”, si legge in una nota.

I marittimi gestiti da Yachtitude sono coinvolti nel percorso formativo. L’azienda crede nello sviluppo di competenze d’eccellenza per trasformare sogni in realtà e creare esperienze indimenticabili per viaggiatori, appassionati e proprietari di yacht.

Presenti all’iniziativa ben quattro Poli d’Innovazione, rappresentativi non solo del mondo dell’innovazione, ma anche di altrettanti settori strategici, Made in Italy, Mobilità, Moda e Turismo.

A introdurre e coordinare l’evento è stato Angelo D’Ottavio, presidente Polo d’Innovazione Made in Italy. A seguire gli interventi di Fabio Scalzini e Luigi Occhionero, area amministrativa e sviluppo di Zeta Formazione. Hanno partecipato e rilasciato le loro impressioni Emanuela Di Luca, direttore Polo d’Innovazione Inoltra, Alfredo D’Acchioli, presidente Polo d’Innovazione Moda, Marcello Squicciarini, direttore Polo d’Innovazione Abruzzo Innovatur.

A seguire sono intervenuti David Gilante CO- Founder & COO Yachtitude e Salvatore Zacco, ceo & founder Yachtitude, che ha spiegato il pensiero e la filosofia di Yachtitude dicendo: “Per noi, il vero lusso non risiede solo nello yacht o nel contesto esclusivo, ma nelle persone che ne rendono possibile l’esperienza. In Yachtitude, ci occupiamo a 360 gradi del mondo nautico — dal charter alla vendita, dal refit alla gestione — ma ciò che ci distingue davvero è l’attenzione meticolosa verso gli equipaggi”.

“Attraverso Lusmar, abbiamo deciso di ridefinire l’eccellenza a bordo, strutturando insieme a Zelica un percorso formativo che va oltre la tecnica: formiamo professionisti del mare capaci di distinguersi, di incarnare i valori dell’autenticità, dell’empatia e del servizio impeccabile. Le abbiamo chiamate Power Skills perché rappresentano quelle competenze trasversali che fanno davvero la differenza: la capacità di leggere una situazione, di gestire l’energia a bordo, di accogliere ogni ospite nel modo più adatto alla sua personalità e alla sua idea di vacanza”.

“Durante l’estate abbiamo la fortuna di incontrare persone straordinarie. Il nostro compito è preparare l’equipaggio a trasformare ogni incontro in un’esperienza memorabile. Questo è il nostro lusso: l’eccellenza delle persone al servizio dell’eccellenza nautica, luxury is in the people”.

Il parterre degli interventi ha previsto anche le impressioni del presidente al Consiglio comunale Chieti Luigi Febo e del sottosegretario alla Giunta regionale d’Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario che si è così espresso: “In Regione Abruzzo con due annualità abbiamo finanziato per adeguamento e per lavori da fare, la marina di Pescara, il porto di Francavilla, la parte turistica del porto di Ortona gestita da Lega Navale, la parte turistica del porto di Vasto e quello di San Salvo. La formazione è la sfida del futuro che investe sul segmento turistico, noi abbiamo il compito di promuovere il territorio, io dico sempre che l’Abruzzo è uno dei segreti meglio custoditi al mondo e in quanto istituzione, bisogna svelare un po’ alla volta questo segreto”.

“È evidente che la nautica da diporto, per una regione come l’Abruzzo, con 133 km di costa e 7 porti turistici, può rappresentare l’ennesimo tassello di uno sviluppo turistico importante. I porti turistici sono anche le porte d’accesso a tutto il mondo dell’entroterra. E’ evidente che la sfida la dobbiamo vincere insieme, c’è una montagna che funziona, un mare che funziona, nelle vallate abbiamo quello che chiamiamo l’Abruzzo di mezzo che ha molte potenzialità: borghi, patrimonio artistico, culturale, enogastronomico, i porti turistici possono rappresentare il mezzo che fa scoprire tali ricchezze”.

L’iniziativa si allinea ai principi della legge sul Made in Italy, che promuove l’attenzione e gli investimenti nella nautica, uno dei settori di eccellenza che rappresentano il prestigio e il know-how italiano nel mondo.

Il corso, che prende il via oggi presso il centro di formazione, vedrà la partecipazione di 25 corsisti provenienti da tutta Italia e sarà tenuto da docenti di rilievo internazionale. Con una durata complessiva di 120 ore, il percorso formativo includerà anche una prova pratica a bordo, con l’obiettivo di fornire competenze altamente specializzate.