NEGOZIO APERTO NONOSTANTE LA ZONA ROSSA E FUOCHI D’ARTIFICIO O SCADUTI: MULTE E DENUNCE A PESCARA

PESCARA – Giornata di controlli, ieri, da parte del personale della questura di Pescara che, su disposizione del questore Liguori, hanno effettuato verifiche in alcune attività commerciali per il rispetto delle prescrizioni legate alla zona rossa imposta dal Governo per la giornata odierna, 26 dicembre.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il titolare di un negozio di vendita al dettaglio di casalinghi, nei pressi di Porta Nuova, è stato sanzionato in quanto aperto senza autorizzazione durante la zona rossa. È così scattata la chiusura per cinque giorni e la multa da 400 euro.

In un altro negozio sono state invece sequestrate alcune scatole del peso di 1 chilogrammo di fuori d’artificio di quinta categoria, che non possono essere venduti senza la licenza prefettizia. Alcune scatole erano prive della marcatura Ce mentre altri 2 chilogrammi di prodotti erano in vendita nonostante fossero scaduti.

Il titolare del’attività è stato denunciato per commercio abusivo di materiale esplodente e sanzionato amministrativamente per i prodotti scaduti

