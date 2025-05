NEGRI E HASANAJ, TRIONFO SANVITESE AI CAMPIONATI NAZIONALI ASI DI PUGILATO GBI

SAN VITO CHIETINO – Due campioni nazionali per la società Hwarangdo Abruzzo: Giovanni Hasanaj e il maestro Emiliano Negri portano in alto i colori di San Vito Chietino.

Si è svolto domenica 18 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Parabiago (Milano), il Campionato Nazionale ASI di Pugilato GBI, che ha visto sfidarsi su due ring atleti provenienti da tutta Italia, suddivisi per categorie di peso ed età.

Dopo la brillante qualificazione di Giovanni Hasanaj nella categoria -63 kg Junior, ottenuta a Bologna lo scorso 12 aprile, l’atleta sanvitese ha mantenuto le promesse, conquistando con grinta e tecnica la cintura da campione nazionale. A sorprendere il pubblico è stata anche la straordinaria prestazione del maestro Emiliano Negri.

Oltre a ricoprire il ruolo di coach e allenatore di Hasanaj, Negri è sceso lui stesso sul ring nella categoria -75 kg Master (45-55 anni), vincendo per superiorità ai punti e aggiudicandosi la cintura di Campione Nazionale. Un risultato che dimostra come lo sport non abbia limiti di età e che chiunque, con passione e determinazione, possa cimentarsi anche a livello agonistico.

Grande soddisfazione da parte della presidente della Hwarangdo Abruzzo, Silvana Mancini, che ha elogiato il lavoro svolto dai tecnici e dai dirigenti. Ancora una volta, la società sanvitese raccoglie importanti successi, non solo nel Taekwondo ma anche nel pugilato.