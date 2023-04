NEL CDA TERNA FIGLIA DI MILLY CARLUCCI E ANGELO DONATI, IMPRENDITORE ORIGINARIO DI CAPITIGNANO

L’AQUILA – C’è anche un pò di Abruzzo, nella nomina di Angelica Krystle Donati nel cda di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica. La giovane imprenditrice, classe 1986, è infatti figlia di Milly Carlucci, 68enne conduttrice di Ballando con le Stelle e altri programmi Rai di successo, originaria di Sulmona, e dell’importante imprenditore delle costruzioni, nato a Roma ma originario di Capitignano, in provincia dell’Aquila, il 74enne Angelo Donati.

Carlucci non a caso è cittadina onoraria di Capitignano, e il marito Angelo è rimasto molto legato al suo paese, a cui non ha mai fatto mancare il suo supporto in vari progetti di sviluppo locale, soprattutto dopo il sima del 2009, che tra l’altro ha gravemente danneggiato anche la villa dove era solito trascorrere periodi di riposo e vacanza. La sua impresa ha restaurato la chiesa di San Bernardino, danneggiata anch’essa dal sisma, ed è impegnata sul fronte della ricostruzione.

Angelo Donati è un imprenditore nel settore delle costruzioni ed ha fondato la Donati S.p.a., una società immobiliare che opera in Inghilterra e in America da oltre quarant’anni. Se prima si occupava di semplici infrastrutture a servizio, oggi ha ampliato i settori di attività alle nuove costruzioni ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto all’ambito monumentale. Si è sposato con Milly Carlucci nell’aprile del 1985, e dalla loro relazione sono nati due figli, oltre ad Angelica, Patrick Donati.

Angelica Krystle Donati collaborerà in Terna con Giuseppina Di Foggia, la nuova amministratrice delegata, prima donna alla guida di una grande società quotata di Stato. Con passaporto americano, finora ha vissuto tra Roma e Londra e in Inghilterra ha studiato alla Marymount International School, alla Sevenoaks School e poi ha preso la laurea in Management alla London School of economics. Nel 2009 ha frequentato il master of Business Administration dell’Università di Oxford e nel 2012 è entrata a far parte del Donati immobiliare Group, società della Donati Spa, fondata dal padre nel 1978.

E’ la più giovane in assoluto del cda di Terna, composto da Francesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D’Arienzo, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori e Simona Signoracci. Presidente è Igor De Blasio.