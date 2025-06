NEL MONDO DEI CISTERCENSI: AL VIA SABATO A SANTO STEFANO DI SESSANIO LA SECONDA EDIZIONE

L’AQUILA – Al via sabato 7 giugno la seconda edizione del progetto “Nel Mondo dei Cistercensi”, promosso dalla Proloco di Santo Stefano di Sessanio, ideata e sviluppata da Chiara Ciaglia, co-fondatrice di “Gira e Rigira” (montagna e cultura a passo d’asino), l’iniziativa promette di offrire un’esperienza multisettoriale unica per esplorare il ruolo dei monaci cistercensi in Abruzzo e sul Gran Sasso, fondamentali per l’economia e la cultura locale.

IL PROGRAMMA



Sabato 7 giugno

La prima giornata del progetto prevede un ricco programma:

10:00 – Presentazione del progetto e incontro con Alessio Rotellini, storico e archeologo, presso la sala polifunzionale del Comune.

11:00 – Passeggiata nel borgo con approfondimento sulla Torre di Santo Stefano di Sessanio.

12:00 – Performance “Il Viaggio di Lana”, un’esperienza che combina racconti, canti e dimostrazioni legate alla transumanza e alla vita pastorale.

12:45 – Visita alla bottega artigianale AquiLana.

Alessio Rotellini è uno storico e archeologo specializzato nel medioevo abruzzese, autore di diverse pubblicazioni, tra cui l’importante volume “Transumanza e proprietà collettive. Storia dei beni demaniali delle comunità del Gran Sasso”. Laureatosi in lettere classiche presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi sulla transumanza nell’Italia antica, attualmente è Dottorando di Ricerca presso l’Università di Roma Tor Vergata, dove si dedica a uno studio sulla transumanza tra l’Abruzzo e la Puglia nell’Ottocento, basandosi sui documenti dell’archivio della famiglia Ciarrocca di Santo Stefano di Sessanio. Tra il 2018 e il 2019, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di L’Aquila, ha condotto i lavori di scavo archeologico presso la Torre di Santo Stefano di Sessanio.



Domenica 22 giugno

La seconda giornata offrirà un’esperienza immersiva: Campi aperti e musica antica

10:00 – Escursione someggiata tra i “campi aperti” fino a un balcone panoramico sulla Piana delle locce, arricchita da narrazioni itineranti sulla storia dei Cistercensi a cura di Roberta Viggiani dell’associazione Movimento Zoè.

Ore 17:00 Nel pomeriggio concerto di musica antica con il quartetto d’archi de “I Solisti Aquilani” in luogo accessibile (Parco della Rimembranza)

Sabato 6 settembre

Legàmi e legumi

Ore 9:30 Escursione a Santa Maria ai Carboni nella mattinata (4 ore)

Seminario “Lens Sana in Corpore Sano” a cura di Ettore Ciarrocca (Presidente Associazione Produttori Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio e titolare di Azienda agricola) e Valentina Celestini (nutrizionista e biologa).

Sabato 20 settembre

Locce, condole e … cacio

9:30 Escursione someggiata alla scoperta dell’antico villaggio agropastorale durante la mattinata.

17:00 Performance “tra cacio e storie” e laboratorio “diventa un casaro” in luogo accessibile



Domenica 5 ottobre

La Grangia tra storia e musica

10:00 Escursione alla Grangia di Santa Maria al Monte dal Rifugio Racollo in compagnia dello storico Alessio Rotellini.

A seguire musica antica ai piedi della Grangia con i Solisti Aquilani