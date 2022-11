NEL NOME DI MARGHERITA D’AUSTRIA: L’AQUILA ENTRA NELL’ITINERARIO EUROPEO “LE VIE DI CARLO V”

L’AQUILA – L’Aquila entra nella rete europea degli itinerari di Carlo V. Il Grand’ufficiale della Repubblica, Rosa Nicoletta Tomasone, vice presidente della Rete di cooperazione europea dell’itinerario culturale “Le vie di Carlo V” e presidente del Centro culturale internazionale Einaudi, sarà il 2 dicembre, alle ore 17,30, a palazzo Fibbioni, all’Aquila, in occasione del convegno “Margherita d’Austria e l’itinerario europeo di Carlo V”, promosso da Itinera Carolus V Imperator – Culturale route of the council of Europe, dal Centro culturale Einaudi e dalla Daimon Edizioni, che segna il gemellaggio tra la città dell’Aquila e la Rete di cooperazione europea.

Un’importante opportunità per il territorio che ha preso le mosse dalla pubblicazione del libro della giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione, “Alla corte di Margherita” (Daimon Edizioni) che, il 5 luglio scorso, ha aperto le il calendario delle manifestazioni del Comune dell’Aquila per il Cinquecentenario della nascita della duchessa d’Asburgo.

All’evento saranno presenti il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Teresa Torraco, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’autrice del libro, Monica Pelliccione, la presidente del Comitato tecnico per il Cinquecentenario di Margherita d’Austria, Fabrizia Aquilio.

Modera Alessandra Prospero, giornalista ed editrice.

“Il Centro Culturale “L. Einaudi”, che a San Severo dal 1990 quale socio della Rete di Cooperazione dell’Itinerario europeo “Le Vie di Carlo V “, riconosciuto dalla Comunità europea nel 2015, è capofila in Italia dell’Itinerario europeo”, dichiara il Grand’Ufficiale Tomasone, “e ha, tra gli obiettivi principali, la promozione della cultura e la valorizzazione dei territori anche sotto l’aspetto turistico”. Alla Rete di cooperazione europea dell’itinerario culturale “Le vie di Carlo V” hanno aderito numerosi enti e associazioni di oltre 20 Stati europei, del Nord Africa e dell’America Centrale.

“Il compito del Centro, rappresentato dal professor Domenico Vasciarelli, è quello di far conoscere l’Itinerario europeo, per creare sinergie e operare secondo i principi di coesione, inclusione e sostenibilità. Quello che faremo con la città dell’Aquila. Grande spazio”, conclude Tomasone, “è riservato alle donne del nel panorama nazionale ed europeo, alle donne di corte e di potere, tra cui spicca la figura della Madama Margherita”.

“La pubblicazione del libro “Alla corte di Margherita” ha segnato un rinnovato interesse per una figura emblematica del Cinquecento e per L’Aquila”, spiega Pelliccione, “dimostrato anche dalla presenza in città del Grand’ufficiale Tomasone.

La primogenitura di un’iniziativa, che porterà L’Aquila nella rete dell’Itinerario europeo di Carlo V è motivo di orgoglio anche alla luce dei significativi risvolti culturali e turistici che tale gemellaggio svilupperà sul territorio”. Il convegno è a ingresso libero.