NEL SEGNO DELLO ZAFFERANO: FANO ADRIANO RINNOVA GEMELLAGGIO CON NAVELLI

FANO ADRIANO – “Un’ occasione di collaborazione tra due comuni che condividono un percorso di promozione culturale ed enogastronomica volto a far conoscere il patrimonio naturale e umano dell’Abruzzo interno”.

Domenica 9 novembre una folta delegazione di cittadini del Comune di Fano Adriano (Teramo) – si legge in una nota – parteciperà agli eventi conclusivi del mese dedicato allo zafferano a Navelli (L’Aquila), per rinnovare ufficialmente il gemellaggio che unisce i due borghi abruzzesi nel nome della cultura, delle tradizioni e dell’identità territoriale.

La visita istituzionale, guidata dal sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, vedrà la presenza della delegazione comunale che prenderà parte all’incontro pubblico organizzato dal Comune di Navelli. La giornata si concluderà con il concerto del gruppo Music Together, che accompagnerà i partecipanti in un momento di festa e convivialità.

“È per noi motivo di grande orgoglio rinnovare il legame con Navelli – dichiara il sindaco Servi – un’amicizia nata dal rispetto reciproco e da una comune volontà di valorizzare le eccellenze locali. Lo zafferano è simbolo di questo impegno condiviso: rappresenta la ricchezza delle nostre montagne e la tenacia delle nostre comunità”.

“Con la partecipazione all’evento di Navelli, Fano Adriano ribadisce il proprio impegno nel sostenere progetti comuni di valorizzazione territoriale, con l’obiettivo di rafforzare sinergie e identità condivise tra le comunità montane della regione”, conclude la nota.