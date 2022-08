NELL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA: MARIO BIONDI PORTA A L’AQUILA IL SUO “ROMANTIC LIVE”

L’AQUILA. Mario Biondi torna ad esibirsi a L’Aquila e questa volta porta il suo “Romantic live estate 2022”, evento promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” nell’ambito della quarta edizione della rassegna “Nell’ombra della musica italiana”, inserita anche nel cartellone estivo de I Cantieri dell’Immaginario del Comune dell’Aquila.

L’appuntamento è in Piazza Duomo, mercoledì 3 agosto con inizio alle ore 21,30.

Mario Biondi in tanti anni di live in tutto il mondo, a partire dalla sua Catania, cattura e stupisce il pubblico con una straordinaria voce calda e raffinata, che ha reso inevitabili i paragoni con le grandi black voices americane. Dal jazz al soul, dal funky al pop, dalla musica brasiliana ai tradizionali natalizi, i repertori che Mario Biondi padroneggia con arte e maestria sono vari e spesso contaminati fra loro.

Dopo il successo delle date internazionali e del tour nei teatri, il viaggio prosegue con questo “Romantic live estate 2022” che lo porta ad esibirsi in tutta Italia, alternando le date con gli impegni internazionali. Mario Biondi propone i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”: un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

La produzione è stata curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.

La stessa magia è quella che si crea nel concerto in live, in cui la caratteristica voce e la sapienza interpretativa di Mario Biondi si fondono con i suoi straordinari musicisti, coinvolgendo tutti in una esperienza unica, un viaggio musicale di passione e romanticismo. L’ingresso è di 15 euro.