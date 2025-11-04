NEPAL: FARA SAN MARTINO RICORDA COCCO, “MAI ABBASTANZA LACRIME PER PIANGERTI”

FARA SAN MARTINO – “Non ci saranno mai abbastanza lacrime per piangere una persona bella come Paolo. Qualsiasi cosa si mettesse in mente di fare, la svolgeva con il sorriso, la generosità, le capacità che tutti gli abbiamo sempre riconosciuto”.

Così, sui social, la comunità di Fara San Martino (Chieti) ricorda e saluta il fotografo Paolo Cocco, 41 anni, trovato morto in Nepal, dove si trovava per una spedizione, tentando la scalata al Dolma Khang.

L’uomo era stato anche vice sindaco in paese, il paese dei grandi pastifici d’Abruzzo, dove quindi era molto conosciuto e apprezzato.

“Paolo era uno spirito libero a disposizione di tutti, che spesso per gli altri si privava proprio della sua libertà, Paolo era una persona per i grandi progetti, ma svolti con la dedizione e l’umiltà degli uomini valorosi. Aveva promesso a Fara San Martino che sarebbe tornato, noi sapevamo che sarebbe comunque ripartito, ma aspettare quel dolce sorriso era una cosa che avevamo imparato a fare, in piazza, in azienda, a casa, nel suo campetto di basket alla villa comunale. Paolo ora è più vicino alle stelle, quelle che voleva avvicinare con le sue spedizioni da “sognatore”. E’ ora di sederti e riposare, ti sei arrampicato fin lassù. Ciao Paolo, Fara San Martino ti abbraccia”.