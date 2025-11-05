ROMA – Il Console Generale d’Italia a Calcutta, competente per il Nepal, è giunto questa mattina a Kathmandu per un coordinamento diretto con le autorità nepalesi e con i gruppi di ricerca, in stretto raccordo con la Farnesina.
Lo rende noto la Farnesina, precisando che al momento le autorità locali hanno confermato il decesso di tre alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e l’abruzzese Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri).
Non si ha notizia di altri 7 italiani, tra cui l’altro abruzzese Marco Di Marcello e Markus Kirchler (entrambi nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi).
Negli ultimi giorni diverse aree dell’Himalaya nepalese sono state colpite da una serie di valanghe, che hanno travolto molti alpinisti fra cui alcuni italiani.
Sono ancora difficili le comunicazioni tra le autorità, i responsabili delle operazioni di soccorso e le rappresentanze diplomatiche di vari paesi coinvolti.
Accertata ieri la morte di Paolo Cocco, 41 anni, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, mentre si continua a sperare per Marco Di Marcello, biologo, 37 anni, originario di Teramo.
- NEPAL: FARNESINA, TRE ITALIANI DECEDUTI,
