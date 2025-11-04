NEPAL: SEGNALE GPS MARCO DI MARCELLO CONTINUA A MUOVERSI

TERAMO – Il segnale del radiosatellitare in possesso a Marco Di Marcello, la guida abruzzese dispersa in Nepal, continua ad aggiornarsi costantemente ogni quattro ore.

L’ultima rilevazione, quella delle 16:44, mostra la posizione del 37enne ad una distanza di circa 200 metri in quota dall’ultimo segnale.

Stando ai dati forniti dalla famiglia, dunque, Di Marcello potrebbe essere ancora in vita e in cammino quando, però, si avvicina la seconda notte dal momento in cui sono cominciate le ricerche.