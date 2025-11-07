NEPAL: SOSPESE LE RICERCHE DEL TERAMANO MARCO DI MARCELLO DISPERSO SULL’HIMALAYA

TERAMO – “Abbiamo avuto la brutta notizia che le ricerche di Marco sono state sospese questa mattina da uno dei coordinatori delle squadre di soccorso, Manuel Munari, con il quale siamo in contatto telefonico”. Alla base della decision è che la neve è troppo compatta,

A parlare è Gianni Di Marcello, il fratello del biologo teramano di 37 anni da lunedì scorso disperso in quota, dopo una valanga che ha travolto la spedizione internazionale di alpinisti diretta sul picco Dolma Khang (6.332 metri) e che ha provocato la morte, tra le sette vittime, anche del fotografo abruzzese Paolo Cocco di Fara San Martino, in provincia di Chieti.

Resta comunque la speranza nonostante tutto. “Siamo convinti che Marco sia vivo e che stia cercando con i mezzi a disposizione di farsi trovare», aveva detto ieri il fratello, «Marco sta cercando di contattarci e sono sicuro che abbia messo il rilevatore in richiesta di soccorso perché ha trasmesso diverse posizioni e con un frequenza più breve di aggiornamenti. Vediamo che si sposta in continuazione, lo ha fatto in salita di quota e a una distanza di 500 metri da dove era in precedenza, poi torna indietro e noi crediamo che abbia trovato un cunicolo, abbia scavato una specie di riparo, almeno questa è la nostra speranza, dove raccogliersi per affrontare temperature e notte”.