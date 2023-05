NERETO: INAUGURATO BUSTO IN ONORE DI PORRANI, CARABINIERE-EROE NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

TERAMO – Ha avuto luogo a Nereto lo svelamento del busto del Carabiniere Raffaele Porrani, posizionato davanti all’ingresso della locale Stazione Carabinieri.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Nereto, ha avuto inizio alle 9 si è sviluppato in tre momenti. Il primo presso l’Aula Magna dell’Istituto scolastico Peano-Rosa, dove il Sindaco di Nereto Daniele Laurenzi, il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo – Col. Pasquale Saccone, accolti dalla Dirigente scolastica – Dott.ssa Nadia Di Gaspare, hanno effettuato un breve intervento in favore dei tanti alunni presenti.

Nella circostanza il Col. Saccone ha evidenziato le gesta di Porrani, dando lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria conferita nel 1949: “Addetto ad una colonna mobile impegnata in azioni di controguerriglia, prese parte a numerosi combattimenti dimostrando eccezionale coraggio e sereno sprezzo di ogni rischio. Attaccata la colonna da preponderanti forze durante furioso combattimento protrattosi per 24 ore, fante fra i fanti, fu esempio delle più elette virtù militari. Ferito da arma da fuoco rifiutò ogni soccorso e continuò a combattere. Esaurite le munizioni si difese a colpi di bomba e all’arma bianca. Catturati i resti della colonna duramente provata, per quanto consigliato di togliersi gli alamari dei carabinieri per evitare sicura rappresaglia, volle conservarli e non esitò a dichiarare la sua appartenenza all’Arma. Condannato a morte insieme al comandante della colonna, dimostrò irremovibile fierezza e indomito coraggio, rifiutando ogni compromesso alle leggi dell’onore militare e alla completa dedizione alla Patria, alla quale sacrificò, nell’aureola del martirio, la giovane nobile vita”.

La cerimonia è poi proseguita con la deposizione una Corona di Alloro al monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya, sito nell’omonima Piazza neretese, per poi concludersi con lo svelamento del busto effettuato dai nipoti del militare, Angelo e Francesca Porrani.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’autore dell’opera, il Maestro Francesco Perilli, pittore/scultore neretese, aderente alla corrente artistica Neutral-ism o Arte Neutralista, le cui opere sono esposte in molti Paesi: dall’Italia alla Bosnia, alla Cina, all’Australia, al Sudafrica, al Canada, agli Usa.

