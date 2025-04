NERETO: SI E’ SPENTO L’AMATO PARROCO SILVIO DE GREGORIIS, DOMANI I FUNERALI

TERAMO – Nella notte odierna, mercoledì 16 aprile 2025, è morto all’Ospedale di Sant’Omero Don Silvio De Gregoriis.

Nato a Nereto il 24 agosto del 1939, don Silvio si era formato nel Seminario Regionale di Chieti ed era stato ordinato sacerdote il 28 giugno del 1964 dal Vescovo Stanislao Amilcare Battistelli per poi essere nominato nel 1969 parroco di Sant’Andrea in Villa Rossi di Castelli.

Il ministero di Don Silvio De Gregoriis, prima come vicario parrocchiale e poi come parroco, è stato profondamente legato per molti decenni alla parrocchia di “S. Martino Vescovo” in Nereto, punto di riferimento per la comunità e per tanti giovani di tutta la Val Vibrata. Dal settembre 2016 era divenuto parroco emerito.

Don Silvio De Gregoriis è stato docente di Religione presso il Liceo “Peano-Rosa” di Nereto, cappellano dell’Ospedale di Sant’Omero, Vicario foraneo della Forania di Nereto e legale rappresentante della Conraternita di Maria Ss.ma Addolorata di Nereto.

La camera ardente è allestita nella chiesa del Suffragio a Nereto. Nella stessa chiesa del Suffragio domani, 17 aprile, alle ore 15.00, si terranno i funerali.