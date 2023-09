NEUROCHIRURGIA ALL’OSPEDALE “MAZZINI” DI TERAMO: RIMOSSO RARO TUMORE CEREBRALE

TERAMO- L’equipe della Unità operativa complessa di Neurochirurgia della Asl di Teramo, nell’ospedale ‘Mazzini’, ha eseguito un intervento di exeresi microchirurgica di una lesione gliale fronto-mesiale destra, che era esordita con epilessia.

L’exeresi consiste nell’asportazione chirurgica completa di una lesione. Si tratta di una patologia rara, su cui la chirurgia ha un ruolo importante e in cui è basilare un approccio multidisciplinare. Sono stati utilizzati per l’intervento strumenti come il microscopio operatorio e il neuronavigatore, integrato con lo studio di risonanza magnetica specifico pre-operatorio, che consentono di localizzare e asportare la lesione preservando le strutture cerebrali sane.

La paziente di 57 anni che è stata sottoposta all’intervento ha avuto un regolare decorso. L’esame istologico consentirà di identificare le caratteristiche isto-molecolari della neoplasia e seguire il successivo iter in un team multidisciplinare onco-radioterapico