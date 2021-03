NEVE A L’AQUILA, PEZZOPANE: “SITUAZIONE ASSURDA, TANTO CAOS E STRADE INACCESSIBILI”

L’AQUILA – “La neve e la situazione si fa assurda: tanto caos e strade inaccessibili. Una vergogna. Stamattina andare a prendere il bus per Roma è stata una impresa. Ovviamente ho perso quello delle 8 ed ho dovuto ripiegare per quello delle 9”.

Lo ha scritto su Facebook la deputata del Pd Stefania Pezzopane, in riferimento ai disagi causati stamattina nel capoluogo dal maltempo.

“Ho visto di tutto. Strade bloccate ed intere zone del centro, quartieri e frazioni inaccessibili. E oggi le scuole sono chiuse e tanti sono in Smart Working, sennò cosa sarebbe accaduto? Solo “chiacchiere e distintivo”, purtroppo per L’Aquila. Grazie a chi – operai e volontari – sta lavorando per noi , ma tutto ciò è inaccettabile. Tutte le energie dell’amministrazione Biondi sono concentrate nei giochi di palazzo, dopo l’ennesimo cambio di assessore, questo è il regalo fatto stamattina agli aquilani ed alle aquilane”, ha aggiunto.

