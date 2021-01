NEVE ALL’AQUILA, CITTA’ IMBIANCATA: NESSUN DISAGIO REGISTRATO SULLE STRADE

L’AQUILA – Le previsioni stavolta sono state rispettate e in mattinata la neve è scesa anche nel capoluogo, coprendo strade, piazze e marciapiedi ma non in modo copioso da creare problemi. All’Aquila ma anche in molti paesi della provincia, la nevicata è stata dapprima più intensa per poi diminuire man mano, ma continua a cadere anche in queste ore.

Al momento non si segnalano disagi particolari e sono diverse le persone che hanno deciso di postare sui social le fotografie dei propri giardini o delle vie sotto casa ricoperte di bianco.

Per adesso, quindi, la situazione rimane sotto controllo e, solo nelle prossime ore, si potrà vedere come evolverà la situazione. In base alle previsioni di 3bmeteo, la fase più intensa è attesa proprio nel pomeriggio su tutto l’Abruzzo occidentale, ma le nevicate dovrebbero comunque rimanere deboli.

La “quota neve che si assesterà intorno ai 600-700m sull’Abruzzo”, si legge sul portale, mentre “la temperatura massima registrata sarà di 2.4°C, la minima di 0.3°C, lo zero termico si attesterà a 1259 metri”.

