NEVE E MALTEMPO IN PROVINCIA DELL’AQUILA, RIUNIONE IN PREFETTURA PER GARANTIRE VIABILITA’

L’AQUILA – Si è tenuta oggi in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (Cov), per una valutazione della situazione legata alle precipitazioni nevose in corso sul territorio provinciale e per una pianificazione delle linee strategiche d’azione per la gestione coordinata della viabilità sulla rete stradale ed autostradale della provincia.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti della Polizia; dei Carabinieri, della Guardia di Finanza; della Polizia Stradale e del Coa; dei Vigili del Fuoco; della Polizia Municipale del Comune dell’Aquila; del Compartimento Anas per l’Abruzzo, della Società Strada dei Parchi e della Protezione Civile Regionale.

Tutte le componenti hanno dichiarato di aver attivato, per quanto di competenza, tutte le procedure connesse allo stato emergenziale in corso, dichiarando la piena disponibilità ad aggiornare con regolare frequenza il Comitato per l’evoluzione della situazione.

Fino a cessata emergenza verranno mantenuti i presidi delle Forze dell’Ordine, cui si è data oggi attivazione, ai caselli autostradali presenti sul territorio provinciale.

Download in PDF©