“NEVE HA BISOGNO DI CURE”: AL VIA RACCOLTA FONDI

SULMONA – “Immagina di vivere per strada, senza riparo, senza cure. Ora immagina di avere anche un tumore al naso. Questa è la realtà di Neve, una dolcissima gatta di colonia che seguiamo a Sulmona”.

Inizia così la nota dell’Associazione Lida, sezione Sulmona, con un appello ed una raccolta fondi per aiutare la piccola Neve.

Di seguito la nota completa con tutte le informazioni.

“Neve è una gatta di colonia, una delle tante anime invisibili che vivono tra i margini delle nostre città. Bianca come la neve fresca, delicata e silenziosa, ma con uno sguardo che racconta forza, pazienza e tanta voglia di vivere.

Negli ultimi giorni ci siamo accorti di una lesione sospetta sul suo naso. Purtroppo, si tratta con ogni probabilità di un tumore, e le sue condizioni richiedono analisi approfondite, una visita specialistica e cure immediate.

Per questo motivo Neve sarà presto trasferita in stallo casalingo, dove potrà essere monitorata con amore e in sicurezza.

Ci stiamo prendendo cura di lei con tutto il cuore, ma abbiamo bisogno di una mano per affrontare i costi delle visite veterinarie, delle analisi e delle eventuali terapie. Ogni piccolo contributo può fare la differenza.

Se vuoi darci una zampa, puoi donare anche solo il corrispettivo di un caffè.

Per donazioni:

Raccolta fondi GoFoundMe

https://gofund.me/ff58e609

Con bonifico: IT13V0312440800000000233558 intestazione: LIDA Sez. Sulmona e con causale “Neve”

Con Paypal: lidasulmona@gmail.com🐾 Di persona contattando i numeri 3426325951 e 3476965444

Tramite Postepay per info su whatsapp 3426325951

E anche se non puoi donare, condividere il post aiuta tantissimo a far conoscere la sua storia.

Grazie di cuore da parte nostra — e da parte di Neve.

Perché anche una gatta randagia ha diritto alla sua occasione.