L’AQUILA – Scuole chiuse in molti Comuni abruzzesi a causa delle abbondanti nevicate nella notte registrate nelle province di Chieti, L’Aquila e Teramo.

Disagi nella notte anche sulle autostrade A24-A25: in vari caselli sono state registrate limitazioni e chiusure temporanee ai veicoli, specie mezzi pesanti. L’autostrada è però ad ora percorribile.

I sindaci hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole nelle tre città capoluogo, oltre ad , Tagliacozzo, Atessa, Guardiagrele, Casoli, Canzano; chiuse le scuole medie a Basciano, Cellino, Castellalto e Cermignano. La neve è continuata a scendere su tutta la Marsica, scuole chiuse a a Cerchio ed Aielli. A Pescina, invece, il sindaco ha chiesto ai genitori di non arrivare con le auto davanti alle scuole, oggi aperte, per evitare disagi.

Nonostante le abbondanti precipitazioni nella notte all’Aquila i disagi alla circolazione risultano modesti nelle strade del capoluogo, mentre situazioni più difficili si registrano nei quartieri più alti e nelle frazioni. nei centri abitati ad altitudine maggiore la neve ha raggiunto il mezzo metro di spessore.

Comunica in una nota il Comune dell’Aquila, dove le scuole ed asili sono chiusi: “in considerazione della nevicata in corso, il sindaco Pierluigi Biondi ha invitato a mettersi in macchina solo se strettamente necessario. Ciò, per ragioni di sicurezza e per mettere in condizione i mezzi spartineve e spargisale di operare con maggiore efficacia”.

Scuole chiuse anche a Tornimparte e Pizzoli.

La conferenza stampa di questa mattina all’ospedale di L’Aquila, per l’inaugurazione dell’acceleratore lineare di Radioterapia oncologica, è stata rinviata per maltempo. Nei prossini giorni verrà comunicata la nuova data.

A Pescara monitorate le golene. Al momento il livello del fiume è sotto la soglia di rischio ma viene costantemente monitorato.

L’Italia resta nella morsa del gelo con il vento forte e le nevicate che stanno creando disagi da Nord a Sud e non accennano a diminuire.

Per oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta maltempo arancione su Emilia-Romagna e Marche e gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata.

Se la neve sta regalando immagini suggestive come quelle del Vesuvio imbiancato che hanno spopolato sui social, non sono mancate le criticità lungo tutta la penisola.

A preoccupare è stato soprattutto il rischio valanghe, in particolare in Abruzzo, Lombardia e area dolomitica dove si sono registrate temperature anche di 15 gradi sotto lo zero.

Proprio una valanga ha investito quattro scialpinisti a una quota di 2.800 metri fra le montagne di Vebano-Cusio-Ossola. I quattro sono però riusciti a liberarsi e a mettersi in salvo. La neve ha reso difficile la circolazione in molte zone del Paese.

In Sicilia bloccate alcuni strade montane dell’Agrigentino. Una fitta nevicata ha imbiancato Ragusa e i Monti Iblei. La situazione è però in graduale miglioramento e dopo oltre 40 ore sono stati ripristinati i collegamenti con le isole Eolie.

Nel Salernitano i nubifragi dei giorni scorsi hanno lasciato il posto alla neve su zone gia’ allagate come il Vallo di Diano e il Tanagro. Nelle campagne sono finiti sott’acqua centinaia di ettari di coltivazioni e alcuni allevamenti.

Anche nelle Marche problemi per il grande freddo e le precipitazioni. Domani scuole chiuse a Urbino, Senigallia e Arcevia. E torna l’incubo maltempo nelle zone devastate dall’alluvione del 15 settembre che provocò 13 vittime (una ancora dispersa): a Senigallia, in particolare, il sindaco ha invitato i cittadini a non dormire al piano terra e per precauzione è stato aperto il centro di accoglienza in via Cellini, per tutti coloro che volessero evitare di restare nelle abitazioni.

In Toscana è caduta copiosa lunga tutta l’area appenninica e i pullman di due scolaresche (una livornese diretta a Ravenna e una di Palermo in viaggio per Rimini) sono rimasti bloccati lungo la statale 67 a San Godenzo, in Mugello.

Nell’Appennino modenese sono caduti 40 centimetri di neve e in quattro comuni è stata disposta la chiusura delle scuole per domani. Scuole chiuse anche in diversi centri dell’entroterra riminese.

In Trentino sono attesi tra i 20 e i 40 centimetri di neve fresca oltre gli 800 metri di quota. Allerta per neve e valanghe anche in Veneto. Il sistema Mose è stato attivato a tutte le bocche del porto di Venezia, in previsione di un’acqua alta stimata in 80 centimetri.