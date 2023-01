L’AQUILA – Abbondanti nevicate ieri sera in Abruzzo, con le più intense, nell’Aquilano e si prevede che proseguiranno anche oggi.

In diverse località abruzzesi i sindaci hanno firmato le ordinanze che dispongono la chiusura delle scuole. Sono oggi sospese le attività didattiche a L’Aquila, a Chieti e a Teramo. Scuole chiuse anche ad Avezzano, Atessa, Tagliacozzo, Guardiagrele, Casoli e Altino e numerosi altri comuni ancora.

Anche oggi la fredda circolazione depressionaria abbraccia l’Abruzzo determinando nevicate per gran parte della giornata, tuttavia di debole intensità. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; su subappenninche e massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio; sull’Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Schiarite in serata. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 600 metri. Mare agitato.

Ingenti gli accumuli in Appennino entro domenica, anche di 1.5 m sopra i 1500m. Freddo sia di notte che di giorno, forti gelate in Appennino. Restate aggiornati sul sito

Ieri a causa del ghiaccio si è verificato un incidente vicino alla Facoltà di Ingegneria di Roio, a L’Aquila, dove un auto si è ribaltata, il conducente fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Sull’A24 disagi e rallentamenti sono segnalati da automobilisti a partire dalla barriera autostradale di Tornimparte, con scarsa visibilità e precipitazioni nevose importanti. Poi la situazione è tornata sotto controllo.

Intanto oggi è allerta gialla, ovvero ordinaria criticità, per il maltempo in Abruzzo ma è anche allerta rossa per rischio valanghe. Sulle autostrada A24 e A/25 ieri è scattato il piano di emergenza neve.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, “tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso in data odierna dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri”, comunica che per l’intera giornata di oggi, sabato 21 gennaio, è prevista “criticità elevata – allerta rossa” per rischio valanghe su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi.

In particolare la criticità elevata riguarda le aree Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Maiella e Parco Nazionale d’Abruzzo, mentre è prevista “criticità moderata – codice arancione” per l’area di rischio Velino-Sirente.

Il Centro Funzionale invita quindi “i Comuni in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione alle aree antropizzate interessate da innevamento. Si invitano le Autorità Locali di protezione civile – si legge nel bollettino – a tenersi costantemente aggiornate, sui Bollettini di Pericolosità Valanghe emessi dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri e sulle informative emesse dal Centro Funzionale d’Abruzzo, e monitorare costantemente il proprio territorio al fine di essere pronti ad affrontare le criticità”.

Con la criticità elevata, “le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche”. Il tutto con “grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “possibili danni ingenti per i beni colpiti”.

Il Piano neve del Comune dell’Aquila, in vigore fino al prossimo 16 aprile, prevede l’allestimento di una sala operativa a via Ulisse Nurzia, che può essere contattata ai recapiti telefonici 0862.314635 oppure 0862.645632, e mail [email protected] .

Sono 13 i mezzi con lama e spargisale a disposizione degli addetti delle Opere pubbliche, oltre ai veicoli a supporto, cui si affiancano quelli delle 12 ditte private incaricate dal Comune soprattutto per gli interventi nelle frazioni nel caso di nevicate copiose. I mezzi comunali sono al lavoro soprattutto per lo spargimento di sale fin da martedì scorso e sono tuttora operativi sulle strade del territorio.

La Provincia di Teramo è in azione con 93 i veicoli, tra mezzi spargisale e spazzaneve, su oltre 1700 chilometri di strade del territorio. La novità di quest’anno del piano della Provincia è rappresentato dal sistema Gps integrato nei veicoli per la tracciabilità dei mezzi e per la loro relativa sicurezza. Una cabina di regia poi all’interno degli uffici provinciali coordinerà il tutto, monitorando tutti i comprensori.

Ieri a Pescara si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi presieduta dal Prefetto, Di Vincenzo, e alla quale hanno preso parte i rappresentanti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, della Provincia di Pescara, dell’ANAS, del Servizio 118, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e dei Comuni interessati all’avviso di criticità elevata/allerta rossa per rischio valanghe del Centro Funzionale della Regione Abruzzo n. 4 del 20.1.2023.

Nel corso della riunione, tenuto conto dei possibili rischi valanghivi connessi alla circolazione sulla Strada Statale n. 614, il Prefetto di Pescara sentiti i Sindaci interessati, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i rappresentanti dell’ANAS, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulla Strada Statale 614 dal Km 10 al Km 19+100 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 21 gennaio 2023.