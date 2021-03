NEVE L’AQUILA: CITTADINI INVIPERITI, “NESSUN MEZZO SPAZZANEVE IN AZIONE, AUTOBUS IN RITARDO”

L’AQUILA – Disagi a causa della nevicata che sta interessando nelle ultime ore il capoluogo, in città come nelle zone limitrofe. La città si è infatti svegliata imbiancata, con la circolazione in tilt e cittadini inviperiti per il piano neve non scattato.

Lettori di Abruzzoweb hanno segnalato che alle ore 8 “non si è visto ancora in azione nessun mezzo spazzaneve”, che “gli autobus sono in ritardo di mezz’ora, con gli uffici e le scuole materne aperte”.

“Le previsioni davano deboli nevicate ad alta quota, quindi nessuna allerta lasciava presagire questa precipitazione. Un quarto d’ora dall’inizio della nevicata sono usciti 9 mezzi del Comune e 11 privati”, ha spiegato in una nota il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Purtroppo la concomitanza con gli orari di punta del traffico mattutino stanno creando molti problemi e disagi alla popolazione. Stiamo cercando di ripristinare una condizione più agevole”, ha spiegato Biondi. Intanto, l’Enel ci ha comunicato che il maltempo ha causato alcuni guasti. Si stanno eseguendo le prime operazioni di ispezione e selezione”.

Anche altre fonti comunali avevano intanto fatto sapere che è stato impossibile predisporre i mezzi, visto che la nevicata non era prevista.

Circolazione in tilt anche in autostrada. Da stamattina l’A24 e A25 sono coperte da una coltre bianca che sta creando disagi a tutti gli

automobilisti.

Un ingorgo si è registrato al casello di L’Aquila est, mentre diversi rallentamenti si sono verificati tra Carsoli – Oricola, ma anche all’altezza del bivio A25 e A24 Roma-Teramo e Cocullo e tra Cocullo e Pratola Peligna-Sulmona. Un incidente, infine, ha coinvolto due auto sull’autostrada tra Avezzano e Magliano dei Marsi.

Con la neve, infine, anche gli autobus viaggiano a rilento, causando inevitabilmente disagi agli utenti che usufruiscono delle linee urbane ma soprattutto extra urbane.

Sempre ad AbruzzoWeb, alcuni lettori hanno segnalato di essersi molte persone si sono ritrovare a piedi in attesa di corse mai arrivate. A questa situazione si devono sommare i forti ritardi accumulati dagli autobus: così molte persone che hanno lasciato l’auto nel garage hanno avvertito disagi, soprattutto per i ritardi per raggiungere il posto di lavoro“

