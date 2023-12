NEVE: PREFETTO DELL’AQUILA SOTTOSCRIVE PIANO 2023-24

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha sottoscritto oggi il Piano di Emergenza Neve per l’imminente stagione invernale, all’esito di un percorso di condivisione con gli Enti gestori delle strade nella provincia aquilana e i rappresentanti delle istituzioni competenti.

Il Piano – si legge in una nota – prevede le procedure di intervento a carico di ciascun soggetto, da attuare in caso di precipitazioni nevose che possano impattare sulla circolazione stradale ed autostradale, contemplando le misure preventive e di intervento a tutela della utenza e della collettività in generale.

Il Piano tiene anche conto dell’attuale situazione dei cantieri di lavori in corso nei tratti autostradali della provincia, e prevede altresì la possibilità, all’occorrenza, di determinare il blocco della circolazione sia ai mezzi pesanti che, eventualmente, alla circolazione generale.