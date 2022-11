NEVE SUL GRAN SASSO: “FINALMENTE SCENARIO AUTUNNALE”, LE PREVISIONI METEO AQ CAPUT FRIGORIS

L’AQUILA – Arriva la neve sul Gran Sasso, uno “scenario finalmente autunnale”, commenta Meteo Aq Caput Frigoris.

“Ecco come si presenta il Gran Sasso d’Italia, visto dalla webcam della Madonnina 2007 m slm (Prati di Tivo) attualmente al Rifugio Franchetti 2433 m – Gran Sasso d’Italia la stazione meteo indica una temperatura di – 3.3° C in ulteriore diminuzione”.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Instabilità ancora presente al mattino sulle centrali adriatiche, ma in rapido miglioramento, precipitazioni per quasi tutto il giorno al sud. Bello su tutto il nord, Toscana e Lazio.

IN ABRUZZO: Nuvoloso quasi ovunque al mattino, con piogge tra deboli e moderate sulle aree centro orientali. Rapida attenuazione dei fenomeni su tutto il territorio regionale entro metà giornata. Poco nuvoloso nel pomeriggio.

VENTI da nord est, moderati con dei rinforzi; TEMPERATURE in diminuzione sia nei valori minimi che in quelle massime.